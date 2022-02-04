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Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU - Son Dakika

Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU

04.02.2022 02:50

Son dakika haberi: SARIYER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vurularak ağır yaralandı.

SARIYER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vurularak ağır yaralandı. Tekel'i vurduğu iddia edilen Özkan Ş. ise mahalle sakinleri tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet etti.

DİLAN TEKEL'İN DURUMU AĞIR

Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN KOVALANDI

Dilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU
Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU
Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU
Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU

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Sarıyer, Tekel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... SARIYER'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA 14 YAŞINDAKİ DİLAN TEKEL BOYNUNDAN VURULDU - Son Dakika
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