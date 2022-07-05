Son dakika haber! Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı

05.07.2022 17:41

Son dakika haberi... Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı Sarıyer Maslak'ta İETT otobüsü, ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer Maslak'ta İETT otobüsü, ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak'ta bulunan Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ED 5018 plakalı ticari araç, freninin boşalması sonucu seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de 34 PPV 97 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. 2 aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralanırken, çok geçmeden olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi alırken, motosikletteki yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O sırada kazanın olduğu yerde aracı arızalanan Engin Bucaklı, "Kaza sırasında aracım arıza yaptı. Trafik ışıklarında durdum. Aracımı park ettiğim sırada güm diye bir ses duydum. Dışarı çıktığım zaman beyaz aracın belediye otobüsüne çarptığını gördüm. Ondan sonra yerde yatan motorcuları gördüm. Biri bayan biri erkekti. Ardından ambulanslar geldi, vatandaşlarla beraber müdahale ettiler. Onları aldılar, götürdüler" dedi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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