Son dakika: "Şark Fatihi" Kazım Karabekir, şimalde de vatan savunmasına imza attı - Son Dakika

Son dakika: "Şark Fatihi" Kazım Karabekir, şimalde de vatan savunmasına imza attı

25.01.2021 13:23
Son dakika:

Son dakika habere göre Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Şark Fatihi" unvanı ile anılan asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa, vatan savunmasında şark kadar şimalde de (kuzey)...

Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Şark Fatihi" unvanı ile anılan asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa, vatan savunmasında şark kadar şimalde de (kuzey) kahramanlıklarla adını duyurdu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefatının 73. yıl dönümünde saygı, hürmet ve rahmetle andığı Kazım Karabekir Paşa'nın, babası Mehmet Emin Paşa gibi askerlik mesleğini seçerek askeri öğrenim gördüğünü söyledi.

Milli Mücadele'nin en büyük kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın, 1902'de Harbiye Mektebinden, 1905'de de kurmay yüzbaşı rütbesiyle Erkan-ı Harbiye Mektebinden mezun olduğunu belirten Yıldırım, kurmaylık stajını Manastır'da yaptığını, 1907'de Enver Paşa ile İttihat ve Terakki'nin Manastır şubesini kurarak 1909'da Hareket Ordusu'nda yer aldığını ifade etti.

Doğudan önce batıda vatan savunmasında

Kazım Karabekir Paşa'nın, 1912'de binbaşı rütbesiyle Balkan Savaşları'nda görev aldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kazım Karabekir'in ömründe iki defa yolu Edirne ile kesişmiştir. İlkinde Balkan Savaşları'nda Mevki Müstahkem Kumandanlığı'nın 10. Fırkası'nda Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur ve Edirne'nin kuşatılmasından 26 Mart'taki düşüşüne kadar şehirde görev yapmıştır. Edirne'de yaşadıklarını hatıralarında toplamış, yayınlamıştır. Milli Mücadele döneminde de Şark Cephesi kumandanıdır. Şark Cephesi kumandanı olarak Ermenilerle 'Gümrü Antlaşması'nı imzalamış, Doğu'daki tehlikeyi bertaraf etmiştir. Bu bakımdan 'Doğunun kahramanı' olarak da bilinir."

"Edirne'ye verilen önemin göstergesi"

Yıldırım, Kazım Karabekir Paşa'nın kurucu mecliste Edirne milletvekili olarak yer aldığını da hatırlattı.

Karabekir Paşa gibi pek çok önemli komutanın Edirne milletvekili olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Doğu Trakya önce itilaf devletlerinin daha sonra Yunan kuvvetlerinin işgaline uğramıştır. Bu sırada Edirne milletvekilleri, Edirne'ye verilen önemi göstermesi bakımından da çok önemlidir. Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Yunanlılara esir düşen Trakya'daki Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa, Mehmet Şerafettin Aykut ve Faik Kaltakkıran Edirne mebuslarıdır. Hem Kurtuluş Savaşı'nın en önemli iki cephesinin komutanının Edirne mebusu seçilmiş olması hem de esir düşen kolordu komutanının Edirne mebusu seçilmiş olması Ankara'nın kesinlikle Edirne'den vazgeçmeyeceğini, Edirne'nin vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu bu şekilde bütün dünya kamuoyuna göstermiştir."

Kahraman komutanın hatıratları da araştırmacılara yol gösteriyor

Yıldırım, Kazım Karabekir Paşa'nın özelliklerinden bir tanesinin de döneme ait çok sayıda eser vermiş olması olduğunu belirtti.

Karabekir Paşa'nın anılarından yola çıkarak birçok eser kaleme aldığını ifade eden Yıldırım, "Balkan Savaşlarıyla, İttihat ve Terakki'yle, İstiklal Harbimizle ilgili, savaş tarihiyle ilgili önemli çalışmaları vardır. Üst düzey rütbelerde bulunmuş bir komutan olarak onun bu eserleri vermiş olması biz tarihçiler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir." diye konuştu.

Bu arada Edirne halkı Kazım Karabekir Paşa'ya duyduğu vefayı 2019'da belediye tarafından kızı Timsal Karabekir Yıldıran'a fahri hemşerilik unvanı vererek de gösterdi.

Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı, Edirne, Vatan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: 'Şark Fatihi' Kazım Karabekir, şimalde de vatan savunmasına imza attı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı         
13:34
10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu 10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu         
13:16
Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor         
12:40
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu         
11:22
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti         
10:25
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 14:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: "Şark Fatihi" Kazım Karabekir, şimalde de vatan savunmasına imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei