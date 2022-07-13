Son Dakika | Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada

13.07.2022 12:26

Son dakika haberleri... Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada

İSTANBUL - Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İnce, "Çantamın içinde tüm sahne repartuarım vardı. En çok ona üzüldüm" dedi.

Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi. İnce, "Burası Karaköy, Akın Balık. Göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repartuarım olan flash belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Çalınma anı kamerada

Videoda iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce'nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.

YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi Son dakika: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: o anlar kameraya yansıdı Son dakika: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement