Son dakika! Şarkışla'da lise öğrencileri, Aşık Veysel'i andı - Son Dakika
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Son dakika! Şarkışla'da lise öğrencileri, Aşık Veysel'i andı

21.03.2022 16:13
Son dakika! Şarkışla'da lise öğrencileri, Aşık Veysel'i andı

Son dakika haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lise öğrencileri, vefatının 49. yıl dönümünde halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lise öğrencileri, vefatının 49. yıl dönümünde halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı.

Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Anadolu Lisesi'nin hazırladığı program, Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı filmin izlenmesiyle başladı.

Programda, öğrenciler Aşık Veysel'in şiirlerini okudu, müzik öğretmeni Seyhan Kılıç eserlerini seslendirdi.

Aşık Veysel resim sergisinin açılmasıyla anma programı sona erdi.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Öztürk, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu Lisesi, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şarkışla'da lise öğrencileri, Aşık Veysel'i andı - Son Dakika


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