Sarkisyan NATO'da Stoltenberg'le görüşecek - Son Dakika

NATO Brüksel Merkez Karargahı tarafından yapılan bir açıklamayla Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın NATO nezdinde görüşmeler yapacağı duyuruldu.

NATO tarafından yapılan kısa bilgilendirmede, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 21 Ekim 2020 Çarşamba günü NATO Karargahında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya gelecektir" ifadesi kullanıldı.

NATO Brüksel Merkez Karargahında gerçekleşecek görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ermeni temsilcinin ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Brüksel'de uzmanlara göre Yukarı Karabağ'da yaşanan gelişmeler sonrasında gerçekleşecek bu ziyarette Ermenistan'ın NATO ile yakınlaşmasının Rusya ile ilişkilerinde yeni bir zorlu dönemin başlangıcı olacağı yorumlarını yapıyor. Uzmanlar, NATO'nun, Ermenistan gibi güven sorunu arz eden bir ülkenin herhangi bir talebi ile Türkiye'ye karşı karar ya da tavır almasının söz konusu olmadığı görüşündeler.

(Mustafa Ulusoy/İHA)