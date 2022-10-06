Son dakika haberi! ŞARKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! ŞARKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

06.10.2022 16:14

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar ormanlık yandı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar ormanlık yandı.

Şarköy ilçesinde Yayaağaç Mahllesi'nde öğlen saatlerinde nedeni belli olmayan sebepten dolayı öğlen yangın çıktı. Çıkan yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter ile söndürme çalışması aşlatırken karadan, Tekirdağ Orman Müdürlüğü ekipleri 1 dozer, 1 greyder, 8 arazör ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması sonrası, soğutma çalışması başlatıldı. Çıkan yangında 3 hektar ormanlık alanın yandığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞARKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞARKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika
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