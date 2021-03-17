Son dakika! Sarkozy'nin yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı dava, mayıs ayına ertelendi - Son Dakika

Son dakika! Sarkozy'nin yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı dava, mayıs ayına ertelendi

17.03.2021 21:49
Son dakika! Sarkozy'nin yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı dava, mayıs ayına ertelendi, System.String[]

Son dakika haberler... Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı dava, sanıklardan birinin avukatının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı dava, sanıklardan birinin avukatının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi.

Paris Adli Mahkemesinde yapılan davanın ilk duruşmasına Sarkozy katılmadı.

Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 sanıktan birisinin avukatının hastanede Kovid-19 tedavisi görmesi nedeniyle diğer avukatlar davanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi kabul ederek, davanın 20 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

Duruşmalar 22 Haziran'a kadar sürecek.

Suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip, Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı'nın bu davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 avro para cezası alması bekleniyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanı, Fransa, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sarkozy'nin yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı dava, mayıs ayına ertelendi - Son Dakika


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