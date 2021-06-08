Üye Girişi
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika

Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor

08.06.2021 11:12
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Saruhanlı Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında, ilçedeki bin 500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binasının inşaatının tamamlanması için ihaleye çıkılması, çocuklara süt dağıtılması ve zirai su depolarının Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı Belediyesine devredilmesi gibi...

Saruhanlı Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında, ilçedeki bin 500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binasının inşaatının tamamlanması için ihaleye çıkılması, çocuklara süt dağıtılması ve zirai su depolarının Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı Belediyesine devredilmesi gibi önemli kararlar alındı.

Saruhanlı Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in başkanlığında, Serdar Yaralı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çamlık alana isim verildi

Toplantının birinci gündem maddesinde, Yılmaz Şehit Mustafa Sonkaya İlköğretim Okulu yanındaki çamlık alana, buradaki çamları diken Emekli Öğretmen Eşref Ertürk'ün eşi merhum Sezer Ertürk'ün adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, merhum Sezer Ertürk'ü rahmetle andığını ifade etti.

Yüksekokul binası ihale çıkıyor

İkinci gündem maddesinde ise mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait olan Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu inşaatı ince işlerinin tamamlanabilmesi ve çevre düzenleme yapım işinin "Yıllara Sari" ihale edilebilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Bilgin, alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, ilçeye sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak olan 1500 öğrenci kapasiteli Yüksekokul binasını tamamlayıp hizmete açmak istediklerini ifade etti.

'Süt kuzusu' Projesi başlıyor

Meclis toplantısında, Saruhanlı'da ikamet eden 2 ve 5 yaş arasındaki çocuklara dağıtılmak üzere Tarımsal Kalkınma Süt Kooperatifleri ve Birlikleri ile yapılacak olan süt alımı ile ilgili, belediye ve ilgili kurumlar arasında protokol yapmak üzere "Belediye Başkanına yetki verilmesi" hakkındaki teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Bilgin, bu konuda yaptığı konuşmada, "Sosyal belediyecilik faaliyetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza haftada 1 kilogram olmak üzere ayda 4 kilogram süt dağıtacağız. Böylelikle aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Gökçeköy Mahalle Meydanına şehit pilotun ismi verildi

Haziran ayı olağan meclis toplantısında, Gökçeköy'de Saruhanlı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan meydana, 2011 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan, Gökçeköy nüfusuna kayıtlı Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bilgin, alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, bu vatan için can veren tüm şehit ve gazileri saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Zirai su depoları Saruhanlı Belediyesine devrediliyor

Toplantının son gündem maddesinde ise Saruhanlı'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait zirai ilaç makinelerine su temin eden sondaj ve depoların Saruhanlı Belediyesine borçsuz olarak devredilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Bilgin, "Bizler iki yılda ilçemizin çeşitli bölgelerine 26 adet bu su depolarından inşa ettik. 11 deponun devriyle birlikte toplam 37 bölgede çiftçilerimize su hizmeti sağlamış olacağız. Tekrar hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor
Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor

Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı, Haziran, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor 11:45 Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi 11:42 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor 11:33 Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek 11:26 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti
11:43 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti         
11:48
Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz         
11:44
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak         
11:34
Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:27
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu         
11:25
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 12:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement