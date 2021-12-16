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Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu - Son Dakika

Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

16.12.2021 21:28

Son dakika haberleri: Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulunduşasi numaralarıyla değiştirip satıyor.

Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

İSTANBUL 2020 yılında bir internet sitesinde görüp aldığı otomobilini satmak için oto ekspertize götüren Sedat Talas, yapılan kontrollerde aracının change olduğunu öğrendi. Araç sahibi durumu öğrenir öğrenmez ekspertizdeyken polisi arayarak ihbarda bulundu. Oto ekspertize gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Change otomobil mağduru Talas, kendisine aracı satan kişiden şikayetçi olacağını belirtti. Dolandırıcılar, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların motor-şasi numaralarıyla değiştirip satıyor. Numaraları değiştirilen ve "change" olarak tabir edilen araçları bilmeden satın alanlar, araçlarının change olduğunu bilmeden trafikte kullanıyor. Bu dolandırıcılıktan mağdur olan vatandaşlardan biri de İstanbul'da yaşayan Sedat Talas. Talas, 2020 Şubat ayında bir internet sitesinde görerek satın aldığı 34 CHM 608 plakalı 2011 model Peugeot 308 aracını satmak için oto ekspertize götürdüğünde, aracının kontroller sonucunda change olduğunu öğrendi. Aracın ruhsatında bulunan şasi numarası ile araçta bulunan şasi numarasının uyuşmadığı belirtildi. Aracı satın alan Talas, alışveriş esnasında kendisine aracın komple boyalı olduğunun söylendiğini belirtti. Sedat Talas, otomobilinin change olduğunu öğrendiği ekspertizde polisi telefonla arayarak ihbarda bulundu. Oto ekspertize gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Talas, konunun takipçisi olup adli makamlara başvuracağını belirtti.

"Karşı tarafa dava açıp mahkeme süreci başlatacağım"

Cahnge araç sahibi mağdur Sedat Talas, "Ben bu arabayı internetten buldum. Sahibine telefon açtım, anlaştık görüştük. Arabaya mesaj ile hasar sorgulatma yaptığımda, bir hasarı çıkmadı. Sadece bana çocuklardan dolayı boya olduğunu söyledi. Ben de bunları kabul ederek bu arabayı o günün şartlarında aldım. Aradan bir buçuk, iki sene geçti. Arabayı satma ihtiyacı duydum. Buraya getirip ekspertize soktuk. Ekspertizde karşıma çıkan bu şasi numarası ile ruhsatın birbirinden farklı olup uyuşmadığını söylediler bana, şaşırdım. Ben de şu anda hakkımı aramak için karşı tarafa dava açıp mahkeme süreci başlatacağım. Olay bu" ifadelerini kullandı.

"Aracın ön tarafının komple değiştiğini gördük"

Aracın change olduğunu anlayan oto ekspertizci Azad Gülle, "Abi aracı satmak istediğini söyledi. Alıcısı yoktu aracın. İlana koyup aracında ne var ne yok bileyim diye getirdi bize aracı. Biz de aracı incelediğimiz zaman şasi numarasında işlem olduğunu gördük. Amortisör kulesinin üst kısmında olması gereken puntolar yerinde değildi. Daha sonrasında aracı gezerken aracın ön tarafının komple değiştiğini gördük. Arka taraflarında da aracın beyazdan dönme olduğunu gördük. Böyle olduğu zaman da biz aracı daha çok incelemeye başladık. Sonrasında aracı beyin testine soktuğumuz zaman bilgisayarda şasi numarasının üzerindeki şasi numarası değil, başka bir şasinin numarası olduğunu gördük. Onu da sorguladık. İlk önce sorguladığımızda aracın üzerindeki şasi numarasında TRAMER kaydı çıkmıyor. Bir tane çarpma rakamsız görünüyor. Ama beyinden çıkanı sorguladığımız zaman da 2013 yılında ağır hasarlı, 25 bin 900TL ağır hasarlı görünüyor. Abi de bu şekildeyse 'ben polisi arayayım' dedi. Araç kriminalde incelenecek kararı onlar verecek bu noktadan sonra. Ama bizim yaptığımız ekspertize göre evet bu araba change " şeklinde konuştu.

Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu - Son Dakika


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