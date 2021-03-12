Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi
12.03.2021 19:48
Son dakika haber: Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi Bursa'da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi.
Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi
BURSA - Bursa'da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi.
Kaza, Bursa- Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi.
Son Dakika Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası