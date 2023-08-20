Son Dakika: ABD'nin ardından Danimarka ve Hollanda da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderiyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 1,5 yıldır devam ediyor. Ukrayna, ABD'nin ve Batı'nın yardımlarıyla Rusya'ya karşı koymaya çalışırken, savaşın şiddetini daha da artıracak bir gelişme daha yaşandı. ABD'nin ardından Hollanda ve Danimarka da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

HOLLANDA BAŞBAKANI DUYURDU

Hollanda Başkanı Mark Rutte, söz konusu gelişmeyi "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" ifadeleriyle duyurdu.

UKRAYNA'YA 42 UÇAK GÖNDERİLECEK

İki ülkeninF-16 hamlesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski soluğu Hollanda'da aldı. Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenski, teslim edilecek uçakları inceledi.

Zelenski, Hollanda'nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna'ya vereceğini belirterek, "Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna'nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda" dedi.

RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Geçtiğimi günlerde Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı desteği konusunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini söylemişti. Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunun altını çizmişti. Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

ABD ONAY VERDİ

Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin ABD tarafından onaylandığını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı açıklamada, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullanarak, sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek, "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UKRAYNALI PİLOTLARA EĞİTİM VERECEKLER

Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.