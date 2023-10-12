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İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu - Son Dakika

İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu

Son Güncelleme: 12.10.2023 14:48

6 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu. Havalimanlarının hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Hamas- İsrail çatışmalarının 6. gününde yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazze'yi bombardımana tutan İsrail, son olarak Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarını vurdu.

GÜNLERDİR GAZZE'Yİ VURUYOR

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, karşı saldırı başlatmıştı. Günlerdir aralıksız bir şekilde Gazze'yi bombalayan İsrail, kenti aynı zamanda tam ablukaya aldı. Bu nedenle İsrail; Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışına izin vermiyor.

SURİYE'DEN İSRAİL'E TOP ATIŞI YAPILMIŞTI

Bölgede karışıklık hakimiyet sürerken Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti. İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

"ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİM" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'yu değiştireceğini" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye, İsrail, Şam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu - Son Dakika
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