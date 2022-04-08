Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

08.04.2022 16:51
Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika habere göre Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.

Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.

Saints Peter and Paul Garrison Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden askerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.

1979 doğumlu Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, kilisedeki törenin ardından Lychakiv mezarlığına defnedildi.

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da 'ciddi' kayıplar verdiklerini söyledi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da 'ciddi' kayıplar verdiklerini söyledi Son dakika haberleri! Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Önemli sayıda asker kaybımız var' Son dakika haberleri! Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Önemli sayıda asker kaybımız var'

Cenaze, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:57:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement