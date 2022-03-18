Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı - Son Dakika
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Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı

18.03.2022 19:46

Son dakika haberi: - Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş en çok çocukları etkilerken 13 yaşındaki Maxim'in saçları yaşadığı korku nedeniyle beyazladığını söyleyerek, "Savaşın bitmesini isterdim.

- Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı

LVİV - Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş en çok çocukları etkilerken 13 yaşındaki Maxim'in saçları yaşadığı korku nedeniyle beyazladığını söyleyerek, "Savaşın bitmesini isterdim. Sığınaktan sığınağa, şehirden şehre kaçmak değil okula gitmek isterdim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları en çok çocukları etkiliyor. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında çocuklar da yer alırken Harkov'de yaşayan 13 yaşındaki Maxim'in saçları çatışmalar nedeniyle beyazladı. Yaşadığı korku yüzünden okunan küçük çocuk saldırıların başından bu yana olanları anlatırken yeniden o anları yaşadı. Annesi ve kardeşleriyle Lviv'deki bir spor salonunda yaşayan Maxim, saçlarının Rusya saldırılarının başlamasının ardından kısa sürede beyazladığını söyledi.

"Sığınıktan sığınağa kaçmak değil okula gitmek isterdim"

Korku dolu 3 hafta içinde saçları beyazlayan 13 yaşındaki Maxim, Harkov'da yaşadığı evde camı olmayan odalar da saklandıklarını söyleyerek, "13 yaşındayım. Harkov şehrinden Lviv'e annem, kardeşim ve arkadaşımla geldim. Harkov'da çok şiddetli patlamalar var, sivil evler ve fabrikalar vuruldu. Biz evde kaldık genelde. Bomba düşerse camlar patlayıp üzerimize gelmesin diye camları olmayan odalarda saklandık. Patlamaların durmasını oturup bekledik. Korkunçtu ve buraya gelmeye karar verdik. Bu olayların yaşandığı 3 hafta içinde saçlarım beyazladı. Şehir merkezini vurdular. Çok fazla insanımızı, görülmeye değer alanlarımızı vurdular. Savaş uçakları uçtu, tanklar sokaklarda gezdi. Korkunç ama bir şekilde yaşıyoruz. Savaşın bitmesini isterdim. Sığınaktan sığınağa, şehirden şehre kaçmak değil okula gitmek isterdim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı
Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı
Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Maxim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Savaşta yaşadığı korku 13 yaşındaki çocuğun saçlarını beyazlattı - Son Dakika
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