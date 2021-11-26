Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti - Son Dakika

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk açıklama: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız