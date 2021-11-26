Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
26.11.2021 19:49
Son dakika! Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşti. 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala, "Savunma yapmam anlamsız" diyerek SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmayı reddetti. Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.11.2021 19:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti - Son Dakika