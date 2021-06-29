Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi - Son Dakika

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin yürütülen davada sanıkların tahliye edilmesi büyük tepki topladı. Tahliye kararına itirazda bulunulurken, faillerin en ağır cezayı alması isin hukuki süreçte takibin sürdürüleceği bildirildi.

"NİHAİ KARAR BAĞIMSIZ YARGI'YA AİTTİR"

Konuyla ilgili Elmalı Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir."