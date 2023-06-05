Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı - Son Dakika
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Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı

05.06.2023 23:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yaptığı kurumlardan birisi de Savunma Sanayii Başkanlığı oldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanı olarak atandı.

Yeni Kabine'yi cumartesi günü belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklar dışında diğer kritik kurumlara da atamaları sürdürüyor. MİT'in başına İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanlığı'na ise geçici olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in getirilmesinin ardından son atama Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşti.

ASELSAN'DAN SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINA

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atandı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır." dedi.

Son Dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Haluk Görgün daha sonra 2003 yılında New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

Son Dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı
Haluk Görgün
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Haluk Görgün, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı - Son Dakika
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