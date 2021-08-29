Üye Girişi
Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor - Son Dakika

Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor

29.08.2021 12:34

Son Dakika! Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına yeni bir tane daha ekleniyor. Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Tekirdağ'da yapılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA ve SİHA'ların başarısına Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ortak oluyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YENİ KABİLİYETLER KAZANACAK

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Savunma sanayinde tarihi gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor

TESTLER 3 PROTOTİPLE ATILDI

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

TEST UÇUŞLARINDA BİNDEN FAZLA SORTİ YAPILDI

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

YERLİ MÜHİMMATLA HEDEFLER TAMİSABETLE VURULDU

Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

Savunma sanayinde tarihi gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.

GÜCÜNÜ YERLİ MÜHİMMATLARDAN ALACAK

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.

Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor

İnsansız Hava Aracı, Baykar, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor 13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı 12:41 Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor 12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var 12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu 11:58 Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken 11:17 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 10:52 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm 10:31 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm

Son Dakika Haberleri
13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
12:34 Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor
12:30 Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı
12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var
12:09 En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
11:57 Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
11:50 Son Dakik: Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı
11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı
11:16 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı         
13:22
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar         
12:57
Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi         
12:38
Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı         
12:30
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı         
12:10
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 13:28:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement