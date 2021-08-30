Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı

Lige kabus gibi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, Ligin ilk 3 haftasında hiç puan toplayamadı. Bu durumdan sorumlu olarak teknik direktör Aykut Kocaman'ı gösteren Junior Çaiçara, kadro dışı bırakıldı.

"ŞU ANDA TÜM SİSTEMİ DEĞİŞTİRMENİN ANLAMI YOK"

Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarının hemen ardından Çaiçara, turuncu-lacivertli kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.