Son dakika... Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü.

10 Ağustos tarihinde saat 18.00 sıralarında Terme'de koruma altındaki Akgöl ve Simenit Gölleri mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından alanda soğutma çalışmaları yürütüldü. Ekipler muhtemel ikinci bir yangına karşı 2 gün hazırda bekledi. Yangın tamamen sazlık alanda etkili oldu. Ekiplerin aldığı önlemler sayesinde ormanlık alana sıçraması engellendi. Yangın şu anda ise tamamen söndürülmüş durumda.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangından 200 hektarlık sazlık alan etkilendi. - SAMSUN