Son dakika! SBÜ İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselenler ve atananlar için tören - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselen ve yeni atanan 116 öğretim üyesi için "Cübbe Giydirme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İzmir Tıp Fakültesinin 2020-2021 yılında eğitim ve öğretime başladığını söyledi.

Üniversiteleri için İzmir'in çok farklı bir yere sahip olduğunu belirten Erdöl, "Kentte Sağlık Bakanlığına ait 4 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliasyon protokolümüz var. Bu hastanelerde görev yapan 116 öğretim üyemize cübbelerini giydirmek beni çok mutlu etti. Ülkemizin sağlıklı geleceğinde söz sahibi olacak bilinçli bireyler yetişmesinde emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Öztop da akademik yükseliş gösteren öğretim üyelerini kutladı.

Hekimlerin mesleğe başladıklarında, eğitim alırken, uzman olurken, görevlerini yaparken her zaman mücadele verdiğini dile getiren Öztop, "Ancak hekim olarak hiçbir zaman içinde olduğumuz süreç kadar mücadele vermemişizdir. Tüm dünyayı etkisi altına alan, hepimizin hayatını olumsuz etkileyen pandemi döneminde verilen mücadele, olağanüstü performans yadsınamaz." diye konuştu.

Öztop, İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından itibaren mücadelede yanlarında olan sağlık çalışanlarına, gösterdikleri çabalar için teşekkür etti.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan ise bu sene sınav sonuçlarına göre 62 öğrencinin yerleştirildiği fakültede 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 27 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Rektör Erdöl, İl Sağlık Müdürü Öztop ve törene katılan hastane başhekimleri tarafından öğretim üyelerine cübbeleri giydirilerek belgeleri verildi.