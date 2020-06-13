Son Dakika | Schneider Electric yeni İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'ni sektöre sundu - Son Dakika

Son Dakika | Schneider Electric yeni İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'ni sektöre sundu

Son dakika güncel haberine göre Schneider Electric, sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu İzleme ve Dağıtım Hizmetleri ile uzaktan izleme, sorun giderme ve parça değişimi de dahil olmak üzere yerinde müdahale sağlıyor.

Son Dakika | Schneider Electric yeni İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'ni sektöre sundu, System.String[]

Schneider Electric, sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu İzleme ve Dağıtım Hizmetleri ile uzaktan izleme, sorun giderme ve parça değişimi de dahil olmak üzere yerinde müdahale sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, IT çözüm tedarikçilerinin ve son kullanıcıların kaynakları optimize etmesini, verimliliği artırmasını ve çalışılamayan sürelerin önüne geçilmesini mümkün kılan İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Edge bilişim sahalarının ve dağıtık IT altyapılarının yönetimini kolaylaştıran bu yeni hizmetler, IT personelinin çalışmalarını mükemmelleştirecek, insansız sahaları kapsam dahiline alacak ve altyapı kullanım döngüsü boyunca ciddi tasarruflar sağlayacak şekilde tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric EcoStruxure ve Güvenilir Güç İş Birimi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Brown, yeni nesil hizmetleri sayesinde uzaktan izleme, sorun giderme ve parça değişimi de dahil olmak üzere bütüncül bir yönetim imkanı sunduklarını belirterek, "Schneider Electric edge üzerinde işletimi yönetirken çalışma süresini artırmanın yeni ve inovatif yollarını bulmaya devam ediyor, çoklu ve uzak sahalarda sınırlı IT personeli zorluklarını çözüyor. Böylece global varlığımız ve IT altyapısı konusundaki uzmanlığımız ile iş ortaklarımızın ve son kullanıcıların işlerini daha kolay yapabilmelerine yönelik seçenekler sunuyor, verimli çalışan açık bir ekosistemle hayatlarını kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

IT çözüm tedarikçileri İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'ni tekliflerine ekleyerek portföylerini hızlı bir şekilde ve uygun maliyetle genişletebilecek ve müşterileri için daha fazla değer sağlayabilecek.

Edge bilişim, dijital dönüşüm için zaruri ve zorlu bir faktör

Dünyanın dört bir yanında süren dijital dönüşümde edge bilişim kritik bir faktör olarak öne çıkıyor ve bu doğrultuda IT altyapıları dağıtık ağlar üzerinden yönetiliyor. Sektör analistleri, sonuç olarak azalan IT personeli sayısının karmaşıklığın yönetilmesini zorlaştığı konusunda hemfikir durumda bulunuyor. IDC'nin yayınladığı yeni bir rapora göre, son kullanıcıların yüzde 60'ından fazlası edge dağıtımının yönetilmesinde dışarıdan yardım alıyor.

Bu zorluklara yanıt vermek amacıyla Schneider Electric'in sektöre sunduğu İzleme ve Dağıtım Hizmetleri, EcoStruxure IT veri havuzundan alınan analitiklerle destekleniyor.

Bu veriler, Schneider Electric'in sahip olduğu uzmanlıkla birlikte Bağlantılı Hizmetler Merkezi'nin ve müşterilerin sistem çalışma süresini yüksek tutmak ve dağıtık IT altyapısı bakımında reaktiften proaktife geçmek için bilgi odaklı tavsiyeler almasını mümkün kılıyor.

Bu yaklaşım, 7/24 uzman uzaktan izleme ve arıza teşhisi ile Schneider Electric mühendislerinin sağladığı, gerektiğinde yedek parçayı da içeren yerinde desteğiyle bir arada sunuluyor. Bu hizmetlerle son kullanıcılar, dağıtık IT yönetimi kullanım döngüsü boyunca yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf elde edebiliyor.

Schneider Electric İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'nin sunduğu avantajları ise şöyle:

"Kaynakları optimize eder; operasyonları standart ve düzenli hale getirerek ilave IT personeli çalıştırmadan dağıtık fiziksel altyapı yönetiminin yarattığı zorlukları aşmayı sağlar. Verimliliği artırır ve riski azaltır: Gelişmiş raporlara erişim, gereken bakım, yükseltme ve genişletmeleri planlama olanağı sayesinde ortalama onarım süresini azaltır. Yüksek maliyetli çalışılamayan süreleri engeller: Sistem dengesizliğine ve beklenmeyen arızalara karşı 7/24 uzaktan izleme olanağı sunar."

İzleme ve Dağıtım Hizmetleri açık ve markadan bağımsız yazılım platformu EcoStruxure IT tarafından destekleniyor. Schneider Electric'in yazılım ve hizmet portföyü, kullanıcıların kritik altyapı cihazlarını sorunsuz bir şekilde kendi başlarına, bir iş ortağıyla birlikte ve Schneider Electric uzman hizmet mühendislerinin yardımıyla entegre etmek için ihtiyaç duydukları gücü ve esnekliği sağlıyor.

Dijital Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Schneider Electric yeni İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'ni sektöre sundu - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik         
17:26
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı         
17:24
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım         
16:53
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 18:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Schneider Electric yeni İzleme ve Dağıtım Hizmetleri'ni sektöre sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]