Son Dakika | Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti - Son Dakika
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Son Dakika | Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti

10.03.2022 14:42
Son Dakika | Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştükleri öğrenildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştükleri öğrenildi.

Alman hükümetine yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, görüşmeler sırasında Almanya ve Fransa, Rusya'dan Ukrayna'da derhal ateşkes ilan etmesini talep etti.

Görüşmede Macron ve Scholz'un Ukrayna'daki krize herhangi bir çözümün Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler yoluyla gelmesi gerektiğinde ısrar ettikleri bildirildi.

Üç liderin, ilerleyen günlerde birbirleriyle yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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Vladimir Putin, Almanya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti - Son Dakika


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