Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması

01.04.2021 18:13
Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Hasan Akkuş, genel sekreterlik görevinde olduğu gibi başkanlık görevinde de federasyonu geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Hasan Akkuş, genel sekreterlik görevinde olduğu gibi başkanlık görevinde de federasyonu geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Akkuş, başkent Moskova'da Avrupa Halter Federasyonu başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Seçimde rakibinden iki kat fazla oy alarak başkanlığı kazandığını belirten Akkuş, çok mutlu olduğunu söyledi.

"Avrupa Halter Federasyonu'nu geliştirmeye devam edeceğim"

Görevi sürecinde pek çok yeni projeleri olduğunu aktaran Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Genel Sekreterliği görevinde çok verimli bir zaman geçirdiğini ve pek çok yenilikler, icatlar ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini dile getiren Akkuş, "Makamlar semboliktir. Bu makamları çalışarak değerlendiriyorum. Bu makamlara bir şey eklerken kendime de bir şeyler ekliyorum. Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu göreve gelmesinin Türkiye açısından da kazanım olduğuna işaret eden Akkuş, bu tip açılımların uluslararası alanda "Türkiye'nin söz sahibi" olmasını sağlayacağını vurguladı.

"Haltercilerimize umarım her gün bir madalya takma fırsatı olur"

3-11 Nisan tarihlerinde Moskova'da yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak sporculardan ümitli olduğunu söyleyen Akkuş, Avrupa ve dünya genelinde Türk haltercilerin çok başarılı olduğunu anımsattı.

Akkuş, " Rusya'da müsabakalara katılacak haltercilerimize umarım her gün bir madalya takma fırsatı olur. Başkan olarak sporcularımıza (Avrupa Halter Şampiyonası'nda) madalya takmak benim için büyük gurur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Moskova, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması - Son Dakika Spor


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