Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BÜTÜN BELGELER İSTENECEK

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada delillerin temini ve dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara da başlandığı kaydedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."