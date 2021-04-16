Son dakika! Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor-1 - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.
Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor.
Kaynak: DHA
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