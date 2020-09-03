Son dakika... "Şeffaf maskeli" öğretmenler eğitimi okul bahçesine taşıdı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle açılan özel okulun öğretmenleri, bahçede işledikleri derslerde öğrencilerinin kendilerini daha iyi anlamalarını sağlamak için ağız kısmı görünen şeffaf maskeler kullanıyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veren kurumun idarecileri, yaptırdıkları şeffaf maskeleri, öğrencilerle daha iyi iletişime geçebilmeleri için öğretmenlere dağıttı.

Salgın tedbirleri kapsamında ana sınıfı ile 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin bulunduğu okulda, güneşli havaları fırsat bilerek eğitimi bahçeye taşıyan öğretmenler, sosyal mesafe kurallarına uyarak ders işlemeye başladı.

Ana sınıfı öğretmeni Zeynep Doğru, AA muhabirine, eğitimin dört duvardan ibaret olmadığını söyledi.

Özellikle okul öncesi çağındaki çocukların evlerde çok sıkıldığını belirten Doğru, "Açık havada çocuklarımızın nefeslerinin birbirine geçme ihtimalinin düşük olması bizi bahçede eğitime yönlendirdi. Havalar güzel oldukça bahçede eğitime devam edeceğiz. Yüzümüzdeki şeffaf maskelerin içinden onlara tebessüm ederek geleceğin sahiplerine moral vermeye, eğitimde geri kalmamaları için mücadele etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun öğretmenlerinden Müge Atakan Demir de çocukların, Kovid-19 tedbirlerine uyma konusunda yetişkinlerden daha dikkatli olduğunu gözlemlediklerini anlattı.

Oğlunun, dışarıda maskesini hiç çıkarmadığını aktaran Demir, "Arkadaşlarını gördüğü zaman onlara sarılmaması gerektiğinin bilincinde. Bana elleriyle kalp işareti yaparak sevgisini göstermeyi öğrendi. Şimdi bahçede başladığımız eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerime de bu hareketi öğrettim. Okula geldiğimizde birbirimize ellerimizle kalp yapıyoruz." dedi.

Demir, maskenin yüzün önemli bir kısmını kapatması sorununu, ABD'de bir markette çalışan Eskişehirli kasiyer Aslı Mühürhancı Knowles'in sosyal medyadaki "gülümsemek için şeffaf maske" önerisinden esinlenerek aştıklarını dile getirdi.

Ana sınıfı öğrencilerinden Berke Şenyüzlü ise okuluna kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Okulların açılmasına çok sevindim. Bahçede oyunlar oynayıp ders yapıyoruz. Maskelerimizi takıyoruz, birbirimize sarılmıyoruz." diye konuştu.