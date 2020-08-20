Son Dakika: Şehirde karış karış denetim - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KOVİD19 ile mücadele kapsamında şehirde karış karış denetim gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan KOVİD-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 5 kişiye maske takmamaktan 4 bin 500 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların devamında 78 adet berber ve kuaför ve güzellik merkezi, 113 adet ticari taksi, 103 adet toplu ulaşım aracı denetlenerek, 3 bin 416 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerince, 42 adet lokanta, restoran, kafe vb. yerler, 78 adet kahvehane, kıraathane, 2 adet AVM ve içerisinde bulunan 112 iş yeri, 7 adet pazar yer, 7 adet hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 16 adet sahil bantları, park/piknik alanı mesire yeri, 37 adet çay bahçesi, 1 lunapark haftanın 3 günü, 12 adet ganyan bayii, 41 adet cami denetlendi. - TEKİRDAĞ