Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile beraber karayoluyla yolcu taşımacılığı yapanlar için tavan fiyat uygulaması getirildi.

3 AY GEÇERLİ OLACAK

Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası yolculuklarda tavan bilet fiyatı 144 lira, 651-700 kilometre arasında ise 174 lira olacak.

Buna göre otobüs bileti tavan ücretleri şöyle olacak:

Ayrıntılar geliyor...