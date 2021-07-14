Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile beraber karayoluyla yolcu taşımacılığı yapanlar için tavan fiyat uygulaması getirildi.
Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası yolculuklarda tavan bilet fiyatı 144 lira, 651-700 kilometre arasında ise 174 lira olacak.
Buna göre otobüs bileti tavan ücretleri şöyle olacak:
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Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu - Son Dakika Ekonomi