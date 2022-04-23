Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu

23.04.2022 22:29

Son dakika habere göre - Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu Özel bir turizm firmasına ait olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

- Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu

ANKARA - Özel bir turizm firmasına ait olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara- İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başladı. Paniğe neden olan yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Yangın, sabah saatlerinde Ankara - İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsünde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı. Yolcuların ve araç personelinin hızla tahliye edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlamasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste bulunan 40 yolcu ve 3 personelde ise herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenmenin olmadığı belirtildi. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Yangın, Turizm, Ankara, Kızık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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