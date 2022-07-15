Son dakika... ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE YEMEK

İl Müftüsü Enver Türkmen'in Kur'an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği yemekte konuşan Vali Ali Arslantaş, "15 Temmuz, yakın tarihimizin gördüğü en alçakça teşebbüs olmanın yanında neticeleri itibarıyla 'olanda hayır vardır' sırrının milletçe idrak edildiği cenabı hakkın bir lütfudur. 15 Temmuz kardeşlik ruhunun, demokrasi bilincinin, bir olma kabiliyetinin milletimizin ruhunda daima var olduğunun ispatı, geçirdiğimiz meşakkatli süreçleri yalnız birlikte aşabileceğimizin kanıtıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Demokrasi, Burdur, Güncel, Son Dakika

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