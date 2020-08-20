Son dakika... Şehit ailelerinden Akdeniz'deki çalışmalara destek - Son Dakika

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şehit aileleri olarak Türkiye'nin Oruç Reis gemisi ile Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğalgaz aramalarına tam destek verdiklerini kaydederek, diğer cephelerde olduğu gibi Türk devletinin mavi vatanda da tarih yazdığını söyledi.

Avan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla hem denizde hem karada hem de havada büyük mücadeleler verdiğini belirtti.

Devletin kararlı ve dik durması nedeniyle Türkiye'nin haklarını gasbetmek isteyenlerin tüm planlarının bozulduğunu, heveslerin kursaklarında kaldığını dile getiren Avan, "İçimizdeki vatan haini ve fitnecilere rağmen hedefe doğru gidiyoruz inşallah." dedi.

Tüm şehit yakınları ve gaziler olarak heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeli haberi dört gözle beklediklerini anlatan Avan, şunları söyledi:

"Adeta tüm dünya ile topyekün milli mücadele vermekteyiz. Özellikle de içimizdeki vatan hainleri, ikiyüzlüleri, menfaati için işbirliği yapanları bu millet unutmayacaktır. Bu gün ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde, tüm güvenlik güçlerimiz 24 saat aralıksız karada, denizde ve havada gece gündüz mücadele vermektedir. Türkiye'nin milli menfaati neyi gerektiriyorsa şu an o yapılıyor ve yapılmaya devam edilmelidir."