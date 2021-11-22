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Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

22.11.2021 15:32
Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Son dakika haberine göre Kayseri'de bir grup şehit ve gazi yakını, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ailesine küfür etmesini kınadı.

Kayseri'de bir grup şehit ve gazi yakını, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ailesine küfür etmesini kınadı.

Kartal Şehitliği'nde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un da katılımıyla bir araya gelen aileler adına konuşan radyo programcısı Asuman Yiğitoğlu, milliyetçiliğin ve vatanseverliğin sonradan öğrenilemeyeceğini söyledi.

Şehitlik mertebesinin yüce olduğunu ifade eden Yiğitoğlu, "Sizler milletvekilliği yapabilin diye bu yüce gönüllü insanlar bedel ödedi, can, kan verdi. Ayrımsız herkes şehit ve gazilerimize saygı, sevgi ve hürmet etmeli. Şehit ve gazilerimize edepli davranmak her Türk'ün kutsal vazifesidir." diye konuştu.

Türkkan'ın milleti temsil edemeyeceğini belirten Yiğitoğlu, TBMM'deki tüm partileri şehit yakını ve gazilere karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Açıklamanın ardından şehitler için dua okundu.

Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki
Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki
Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika


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