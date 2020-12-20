Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza - Son Dakika

Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza

20.12.2020 18:39
Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza, System.String[]

Bir son dakika haberine göre AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı'nın, Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin Sarısu'daki bir çocuk parkına verilmesi' için başlattığı imza kampanyası tamamlandı.

AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı'nın, Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin Sarısu'daki bir çocuk parkına verilmesi' için başlattığı imza kampanyası tamamlandı.10 bin kişi, parka Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesi için imza attı.

Konyaaltı Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Sarısu Mahallesi'ndeki bir parka, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda gerçekleşen patlamada ölen EMEK Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Tedik'in adının verilmesi kararı görüşüldü. CHP kararı onaylarken, AK Parti ve MHP grubu ise red oyu verdi. Karara karşı çıkan iki parti, parka Korkmaz Tedik'in değil, şehit Astsubay Esma Çevik'in adının verilmesi için imza kampanyası başlattı.

"Bu kesinlikle kabul edilemez"

Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleşen kampanyanın kapanış etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Konyaaltı belediyesi tarafından Sarısu Mahallesi'ndeki çocuk parkına Emek Partili Korkmaz Tedik ismi verildi. Bu kararın ardından ilçe teşkilatımız 3 gün boyunca Konyaaltı'nın dört noktasına stant kurdu. Vatandaşlarımız da, HDP destekçisi Korkmaz Tedik adının parka verilmesine tepki gösterdi ve parka Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesi için imza attı. Antalyalılar şehit ismine sahip çıktı. Vatana millete hayırlı olarak yetişmesini istediğimiz çocukların parkına, cenazesinde 'katil devlet' sloganları atılan ve adı terör örgütleriyle anılan bir isim veriliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Acilen alınan bu karardan dönülmelidir. Bu kararın değişmemesi durumunda hukuki yollara başvuracağız" dedi.

"İmza sayısı hedef rakam olan 10 bine ulaşmış oldu"

İmza kampanyasına 10 bin kişinin destek verdiğini belirten AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, "3 gün içinde şehrin 4 farklı noktasında kurulan stantlarda toplanan imza sayısı 8 bini aştı, internet üzerinden Change.org sitesindeki kampanyaya ise 2 bin kişi imza attı. Böylece imza sayısı hedef rakam olan 10 bine ulaşmış oldu. Toplanan imzaları önce İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş'a teslim ettik. Ardından Konyaaltı Kaymakamlığı'na da teslim edeceğiz. Kampanyamıza imzalarıyla destek veren Antalyalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza
Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza
Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza

Konyaaltı, AK Parti, Astsubay, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza - Son Dakika


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