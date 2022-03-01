Son Dakika | Şehit astsubay Uğur Palancı, şehadetinin 4. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Şehit astsubay Uğur Palancı, şehadetinin 4. yılında anıldı

01.03.2022 15:16
Son Dakika | Şehit astsubay Uğur Palancı, şehadetinin 4. yılında anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, şahadetinin 4. yılında son görev yeri olan Manisa Demirci'de anıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, şahadetinin 4. yılında son görev yeri olan Manisa Demirci'de anıldı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğu 2018'de Zeytin Dalı Harekatına katılan ve Afrin'de şehit olan Palancı için Alaca Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Demirci İlçe Müftülüğünce düzenlenen mevlidin ardından şehidin mesai arkadaşları tarafından vatandaşlara lokma hayrı ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar da katıldı.

YORUMLAR
500
Kars'ta ağır silah atışları yapılacak Kars'ta ağır silah atışları yapılacak İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 70 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 70 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.

Zeytin Dalı, Astsubay, Demirci, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehit astsubay Uğur Palancı, şehadetinin 4. yılında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Şehit astsubay Uğur Palancı, şehadetinin 4. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement