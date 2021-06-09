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Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak - Son Dakika

Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak

09.06.2021 16:27

Gelen son dakika haberine göre - Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi hizmete açıldı.

- Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Törende bir konuşma yapan şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, "Yaşadığınız acı belli bir süre sonra içinizde büyüyor. Fakat metanetimizin korunmasında yüce Türk milletinin kadirşinaslığı bize yardımcı oluyor. Devletin ne demek olduğunu etrafımızdaki ateş çemberine baktığımızda anlıyoruz. Bugünlerde devletimizin varlığına şükretmemiz gerekiyor. Millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz. Devletsiz olmak da sokaklarda Türk milletinin 1984 yılından beri mücadele etmiş olduğu çakalların üremesine ve türemesine neden oluyor. Bu nedenle işte birlik, dilde birlik, gönülde birlik olmalıyız. Her işte birlik olmamız dirliğimizin sağlanmasına katkı sunuyor. Buda devletimizin varlığının devamını sağlıyor. Türk milleti tarihin her sürecinde farklı saldırılara maruz kaldı. Bunu birçok sebebi var. En başta Haçlı zihniyetin yeniden hortladı. Bunun karşısında Müslüman Türk milleti bulunduğu coğrafyaya sahip çıkarsa Anadolu coğrafyası Türk milletinin ilelebet yuvası ve payidar olacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmesine yönelik girişimleri sert sözlerle eleştirdi.

İnsanın yolculuğunda Habil'ler gibi Kabil'lerinde, Musa'lar gibi Firavunlar'ında olduğunu belirten Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Alçaklar, hainler, kahpeler bu milletin değerlerine düşman olanlar, bu devletin değerlerine düşmen olanlar, insanlık değerlerine, onurlarına düşman olanlar tarih boyunca hep olmuşlardır. Bu topraklar iki şey hiç bitmemiş. Birincisi hainler hiç bitmemiş. İkincisi Mert delikanlı, ölümü şehadeti arzulayan yiğitlerde hiç bitmemiş" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Nisan ayında bir tartışmanın tüm Türkiye'nin gündemine oturduğunu hatırlatan

Edremit Anadolu Lisesi'nde şehit öğretmen ismiyle ilgili tartışmalar yaşandığına dikkat çeken Aşgın, "Hainleri hep dağlarda aramayacağız. Şehirlerde de hain var. Orada bir mezunlar derneği "bedavadan kimseye nam saldırmayız" gibi çok kötü bir cümle sarf etti. İnsanın en değerli varlığı canıdır. Aybüke öğretmenimiz canını ortaya koymuş. Bırakın Edremit Anadolu Lisesi'nde Aybüke öğretmenimizin adının verilmesini bütün resmi kurumlara Aybüke öğretmenimizin adını versek ne olacak sanki. Şehidimiz için bu da azdır. Bu da yapılabilir. Ama oradaki Kabil'in soyu olarak gördüğümüz oradaki hainler böyle bir açıklama cüreti gösterdiler. O açıklamaları gördükten sonra burasının açılış sürecini hızlandırdık. Şehidimizin şehadet gününde hizmete açmaya karar verdik. Aybüke öğretmenimizin ilk ataması Batman Kozluk. Bayrağın dalgalandığı yer vatanımız demiş. Çocuklarımıza bizim türkümüzü, bizim şarkımızı, bizim destanımızı okutmak için gitmiş. Çocuklarına karnesini dağıtmış. Belki son kez gözlerine bakmış. Sonra evine dönerken hain terör örgütünün düzenlediği saldırıda yaralanarak şehit olmuş. Bir tarafa "bedavadan kimseye nam saldırmayız" cümlesini, bir tarafa çocuklarımızın eğitimi için canını ortaya koyan Aybüke öğretmeni koyun" şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de, tüm şehitlerimizi rahmetle andığını belirterek, "Yüce Allah şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Bizleri de onlara layık nesiller eylesin. Bu güzel ve hayırlı hizmetin şehrimize, gençlerimize ve kadınlara hayırlı olsun" diye konuştu.

Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak
Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak
Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak
Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak

Aybüke Yalçın, Öğretmen, Çorum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Şehit Aybüke öğretmenin ismi kültür merkezinde yaşayacak - Son Dakika


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