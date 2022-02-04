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Son dakika: Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi - Son Dakika

Son dakika: Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi

04.02.2022 00:58
Son dakika: Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi

Son dakika haber: Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, "Hakkını helal et oğlum" diyerek oğlundan son kez helallik istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit düştü. Tarcan'ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Günay-Hilmi Tarcan çifti, terhisine 20 gün kalan oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'e ulaşmıştı. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, bugün cenaze namazı öncesinde Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Burada öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Er Tarcan'ın naaşı top arabası ile uğurlandıktan sonra, defnedilmek üzere Vişnelik Hava Şehitliği'nde götürüldü.

Şehidin cenaze törenine; annesi Günay Tarcan, babası Hilmi Tarcan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Böyle mi olacaktı oğlum"

Şehidin tabutunun başında gözyaşı döken baba Hilmi Tarcan, "Böyle mi olacaktı oğlum? Hakkını helal et oğlum, benim hakkım helal olsun" sözleriyle yürekleri dağladı. - ESKİŞEHİR

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Tarık Tarcan, Eskişehir, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi - Son Dakika


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