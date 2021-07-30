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Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor - Son Dakika

Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor

30.07.2021 12:18
Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleri, ülkenin huzur ve güvenliği için...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleri, ülkenin huzur ve güvenliği için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Teröristlerin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sınır bölgelerinde kritik noktalardaki yüksek rakımlı tepelere kurulan üs bölgelerinde, geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla huzur ve güven ortamını bozmak için masum insanları hedef alan terör örgütüne ağır kayıplar verdiriyor.

Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi'nde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden ve dönüş yolunda, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda araçta annesiyle şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın verildiği "Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi"nde görevli güvenlik güçleri de bölgede terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen kahramanca mücadele eden jandarma komando timleri ve özel harekat polisleri, şehit bebeğin babasının da daha önce görev yaptığı 2 bin 608 rakımlı üs bölgesinde, yerli ve milli silahları, tam donanımlı ekipmanları ve cihazlarıyla dosta güven, düşmana korku salıyor.

Güvenlik güçleri, Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla üs bölgesinde mevlit okuttu, dua etti.

Birçok terörist etkisiz hale getirildi

Yürüttükleri kararlı mücadele sayesinde bölgede teröristlere göz açtırmayan, kullandıkları sığınak, barınak ve mağaraları imha eden güvenlik güçleri, terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da aralarında bulunduğu birçok teröristi etkisiz hale getirdi.

Yüksekova kırsalına 30 Haziran 2020'de operasyon düzenleyen jandarma komando timleri, 10 aylık bebek ile annesinin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'i ölü ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 11 Mayıs 2019'da Yüksekova'da düzenlenen operasyonda da olayın faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir ve "Serhildan Gever" kod adlı Yavuz Bozkurt yakalandı, saldırıyı gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

"Son terörist imha edilene kadar operasyonlarımız devam edecek"

Hakkari Yüksekova 1. Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Direk, AA muhabirine, sorumluluk sahasında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın imkan ve kabiliyetini en az seviyeye indirdiklerini söyledi.

Başarılı operasyonlarla bölge halkının huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Direk, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak bizler vatan, millet ve bayrak uğruna seve seve can vermeye her daim hazırız. Bölgemizde en son terörist imha edilene dek 'ara, bul, yok et' prensibiyle başarılı operasyonlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor
Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor
Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor
Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor
Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor

Güvenlik güçleri, Yüksekova, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor - Son Dakika


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