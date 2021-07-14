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Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı - Son Dakika

Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:57

Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: "Bu mutlaka karşılığını bulacaktır" Şehidin Babası Hüseyin Koşal ise "Beni bıraktın gariban oğlum. Ben sensiz ne yaparım.

Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: "Bu mutlaka karşılığını bulacaktır"

Şehidin Babası Hüseyin Koşal ise "Beni bıraktın gariban oğlum. Ben sensiz ne yaparım. Yalnız kaldım oğlum"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ta cenazeye katıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden bekçilerden şehit olan Gökçen Koşal son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bu mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi. Şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ta cenazeye katıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün gece silahlı kavga ihbarına gittikten sonra saldırganlar tarafından silahla vurularak şehit olan Bekçi Gökçen Koşal için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, Emniyet Müdürlüğü Binası önüne getirildi. Törende tabutun başına gelen Şehit Bekçi Koşal'ın Annesi Kamile Koşal ve Kız Kardeşi Gökçe Koşal, gözyaşına boğuldu. Abisinin Türk Bayrağına sarılı tabutuna gözyaşı döken Gökçe Koşal, "Kalk gideceğiz hadi. Abim kalk. Gel lütfen ağabey gel" diyerek sinir krizleri geçirdi.

Törende saygı duruşu esnasında Anne Kamile Koşal ise zor ayakta durarak, oğlu için asker selamı yaptı. Oğlunun tabutuna sarılan Baba Hüseyin Koşal ise "Beni bıraktın gariban oğlum. Ben sensiz ne yaparım. Yalnız kaldım oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Törende bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bir şehidimiz var. Vatan, millet savunması bakımından pek çok şehit verdik. Ama bu şehidimiz çok yüreğimizi yaktı. Çünkü kendini bilmez birinin hiçbir sebep yokken, toplumun düzenini, insanlığın rahat ve huzurunu temin etmeye çalışan bekçi kardeşlerimize doğrudan ateş ettiler. Bu hiçbir şekilde affedilecek bir durum değildir. Gerek bizim vicdanımızda, gerek mahşeri vicdanda bu mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi.

Şehidin naaşı daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere dualar eşliğinde Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Rüstem Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin yakınları ve ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Vali Aziz Yıldırım ve diğer mesai arkadaşlarıyla birlikte Şehit Bekçi Koşal'ın tabutunu sırtlayarak, cenaze aracına götürüldü. Şehit Bekçi Gökçen Koşal, daha sonra dualar eşliğinde Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı

Tekirdağ, Gökçen, Bekçi, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı - Son Dakika


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