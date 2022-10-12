Son Dakika | Şehit Bilgen ve Mermer için mevlit okutuldu

3 yıl öne şehit olan Abdülhamit Bilgen ve aynı saldırıda şehit düşen Yunus Emre Mermer için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Bozüyük ilçesinde, 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesislerinde, Suriye'nin Azez ilçesinde, 2019 yılında Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve aynı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Mermer için mevlit programı düzenlendi.

Mevlide, şehitlerin yakınları, Vali Kemal Kızılkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ileaskeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Bilgen'in ailesiyle bir araya gelen Kızılkaya, başsağlığında bulundu.