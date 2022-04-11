ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

11.04.2022 13:49

ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan J. Asb. Çvş. Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan J. Asb. Çvş. Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen J. Asb. Çvş. Burak Şahin'in naaşı, Adana'da düzenlenen törenin ardından İstanbul'a gönderildi. Helallik için ailesinin yaşadığı Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evine getirilen Şahin, gözyaşları döküldü. Şahin daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi.

ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT BURAK ŞAHİN İÇİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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