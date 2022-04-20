Son dakika: Şehit Cengiz Yiğit memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

BURSA'da servis aracına EYP ile düzenlenen saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36), babaocağı Ağrı'nın Hamur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da saat 07.30 sıralarında infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi. Patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit olay yerinde şehit olurken, 7 arkadaşı da yaralandı. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi Bursa'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ağrı'ya gönderildi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Yiğit'in yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yiğit'in özgeçmişinin okunduğu törende dua edilmesinin ardından şehit naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Ağrı merkezdeki Ulu Cami'ye götürüldü.