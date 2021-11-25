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Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI - Son Dakika

Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI

25.11.2021 16:40

Son dakika habere göre VATANİ görevini yaptığı Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 1997'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 5 arkadaşıyla şehit olan Piyade Komando Er Cengizhan Çepelli'nin annesi Reyhan Çepelli, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde oğlunun adına çeşme yaptırdı.

VATANİ görevini yaptığı Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 1997'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 5 arkadaşıyla şehit olan Piyade Komando Er Cengizhan Çepelli'nin annesi Reyhan Çepelli, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde oğlunun adına çeşme yaptırdı.

Şehit Piyade Komando Er Cengizhan Çepelli'nin annesi Reyhan Çepelli oğlunun adına çeşme yaptırma isteğini Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'e iletti. Kaymakamlık ve belediye yetkilileri Barla Köyü'nde çeşmenin yapılacağı yeri belirledikten sonra çalışma başlatıldı. Yapımı tamamlanan çeşmeye Şehit Piyade Komando Er Cengizhan Çepelli'nin adı verildi.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Çeşme, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert'in de katıldığı etkinlikte açıldı. Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun duasının ardından çeşmenin açılış kurdelesini şehit annesi Reyhan Çepelli kesti. Çepelli, oğlunun yazdığı mektupta helallik istemesinden 3 gün sonra şehit haberini aldıklarını anlattı. Oğlu adına çeşme yaptırma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Çepelli, "Burası oğlumun evi gibi. Sürekli gelmek istiyorum. Vatan sağ olsun" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Şehit Cengizhan Çepelli'nin babası Muhsin Çepelli, oğlunun kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü gözyaşıyla anlattı. Üniversiteyi kazanan oğlunun askere gitmeyi tercih ettiğini dile getiren Çepelli, "Siirt'te 8 aylık askerken çatışmada şehit haberini aldık. 1997'de yılında 18 Haziran'da, doğum gününde şehit oldu. Çok yarası olduğu için cenazesini bile göremedik. O içimizde ukde kaldı. En son 10 günlük izne geldiğinde görmüştük. Şehidimizin mezarı Ankara'da" diye konuştu.

Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI
Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI
Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI
Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI

Eğirdir, Siirt, Çeşme, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ŞEHİT CENGİZHAN ÇEPELLİ ADINA ANNESİ ÇEŞME YAPTIRDI - Son Dakika
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