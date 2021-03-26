Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlediği ikinci makale yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler şehit savcının ailesinin de katılacağı törende ödüllerini alacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi koordinesiyle öğrenciler tarafından düzenlenen makale yarışması, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla iki yıldır gerçekleştiriliyor. İlk kez 2019'da düzenlenen makale yarışması, bu yıl "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" başlığıyla gerçekleştirildi. Hukuk fakültelerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada dereceye girenler, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde 30 Mart, saat 10.00'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

İLK ÜÇE PARA ÖDÜLÜ

Kasım 2020'de ilan edilen yarışma takviminin ardından başvurular 28 Şubat 2021'de sona erdi. Jüri değerlendirmesi sonrası dereceye giren makalelerin sahipleri şehit savcının babası Hakkı Kiraz'ın da katılacağı törende ödüllerini alacak. Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye de 7 bin 500 lira ödül verilecek. Törenin ardından "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" üst başlığında bir panel de düzenlenecek.