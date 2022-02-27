Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI - Son Dakika
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Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

27.02.2022 12:08

Son dakika gündem haberine göre Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin (27) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin (27) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehit olduğu açıklandı. Hakkari ili üs bölgesinde yaşanan kazada şehit olan Çete'nin acı haberi, baba ocağına ulaştı. Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi'ndeki şehit evi ve sokağı Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olduğu belirtilen Çete'nin cenazesi, yarın kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için başsağlığı mesajı paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar Kahraman silah arkadaşımız, 27 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.

Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi İki kadın cinayete kurban gitmişti, yaralı kurtulan genç olay gününü anlattı İki kadın cinayete kurban gitmişti, yaralı kurtulan genç olay gününü anlattı

Pençe Operasyonları, Piyade Uzman Çavuş, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI - Son Dakika
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