Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi - Son Dakika
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Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi

05.03.2022 12:47
Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi

Son dakika haberleri... Tokat'ta, askeri servisin buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman Çavuş İsmail Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi.

Tokat'ta, askeri servisin buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman Çavuş İsmail Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi.

Tokat- Niksar yolu Almus kavşağı yakınlarında buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 4 askerden uzman çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit uzman Ççvuş İsmail Ergin (40) için Tokat İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından şehit Ergin'in naaşı uçakla Bingöl Havalimanına getirildi. Burada şehidin naaşını ve ailesini Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze arabasına alınarak Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Ergin, saat 16.00'da düzenlenecek törenin ardından ebediyete uğurlanacak. - BİNGÖL

Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi
Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi
Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi
Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi

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Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Sivas'ta tören düzenlendi Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Sivas'ta tören düzenlendi Son dakika: Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için tören düzenlendi Son dakika: Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için tören düzenlendi

Jandarma, Bingöl, Çavuş, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şehit Ergin'in naaşı Bingöl'e getirildi - Son Dakika


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