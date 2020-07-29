Son dakika! Şehit eşine hakaret etmişti, Tokatlılardan Tokat gibi cevap geldi - Son Dakika

Tokat'ta sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına katılanlara hakarette bulunan Saadet Partisi üyesine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen ile vatandaşlar tepki gösterdi.

Tokat'ta, sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına katılanlara hakarette bulunan Saadet Partisi üyesi Ebubekir Savaşan'a tepkiler devam ediyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen, şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine kötü sözler sarf eden kişi inin Tokatlı olmasından utanç duyduğunu kaydetti. Başkan Özmen, Türk Bayrağının göklerden inmemesi için şehitler verildiğini dile getirerek, " PKK'lılar vurmuş şehit olmuştur, FETÖ'cular vurmuş şehit olmuştur, Kıbrıs'ta Yunanlılar vurmuş şehit olmuştur. Çanakkale'de Anzaklar, Fransızlar, İngilizler, Yunanlılar vurmuş şehit olmuştur. Bana göre, o adamda onlardan biridir. O kişiye ben söylenecek söz bulamıyorum. Çok büyük yanlış yapmış. Ben o kişinin Türk ve Müslüman olduğundan da şüphem var. Türk olsa Müslüman olsa hayası, seviyesi hoş görüsü olur. Onda hoş görüşte yok. Herkesi kucaklaması lazım. Sen kimsin de orayı sahiplenip 'sen gelemezsin gidemezsin' diyorsun. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

Vatandaşlar da tepkisini dile getirdi

Yapılan sosyal medya paylaşımı ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Tokat'ta yaşayan vatandaşlar da tepkisini gösterdi. Öğrenci Doğuhan Uzun, Ayasofya'nın açılışına katılan vatandaşlara yapılan hakaretlerin kendilerini üzdüğünü, bu durumun Tokat'ta yaşanmasının ise daha da üzücü olduğunu söyleyerek adaletin yerini bulmasını istedi. 63 yaşındaki Fadime Bayram ise yapılan paylaşımların art niyetli olduğunu söyleyerek: "Onlar kanal İstanbul'a karşı, havalimanına karşı, külliyeye karşı, her şeye karşı. Onlar Amerika'nın sömürgesi, İngiltere'nin sömürgesi olsun istiyorlar. Ama çok şükür başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız var" şeklinde konuştu.

Parti disiplin kurulana sevk edildi

Saadet Partisi'nin Tokat teşkilatına üye olduğu belirlenen Ebubekir Savaşan, Ayasofya'nın açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehitlerinden İbrahim Yıldız'ın eşi, 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımın ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan Ebubekir Savaşan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sosyal medyada yapılan hakaret ülke genelinde büyük tepki çekerken Savaşan'ın ihraç istemi ile parti disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi. - TOKAT