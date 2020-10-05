Şehit eşinin kamuflajını giydi - Son Dakika

Şehit eşinin kamuflajını giydi

Helallik alınması için baba evine getirilen şehidin yakınları tabut asarılıp feryat etti

Şehidin 6 ay önce evlendiği 1 aylık hamile eşi tabuta sarılıp öptü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi Erzin ilçesinde toprağa verildi

HATAY - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 Ekim Pazar günü Ağrı Dağı Hamiske mevkisinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyoyunda bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine getirildi. Şükrü Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Sokaktaki baba ocağına getirilen şehit için helallik alındı. Şehidin annesi Abdi Yırtıcı, annesi Zeynep Yırtıcı ile kardeşleri Fatih, Zeynep, Ali ve İsmail gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 6 ay önce evlendiği 1 aylık hamile eşi tabuta sarılıp öptü

Şehidin naaşı, buradan törenin düzenleneceği Mahmutbey Mahallesindeki Mülümün Mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazını Hatay İl Müfütüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırmasının ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile milletvekilleri de katıldı.