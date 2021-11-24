Son dakika... Şehit Esma Çevik'e hakaret ettiği iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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Şehit Jandarma Astsubay Esma Çevik Akgül'ün baba evine asılı Türk Bayrağı'na saldırarak, hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gülten Topuz'un yargılanmasına başlandı.

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Topuz ve şehit Astsubay Üstçavuş Çevik'in babası şikayetçi Hüseyin Akgül ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinde okuryazar olmadığını ve 3 çocuklu olduğunu belirten Topuz, olay günü, engelli kızıyla birlikte yolda yürüdüklerini, müştekinin evinin önündeki bayrağı gören kızının huysuzlandığını söyledi.

Topuz, kızının bayraklara merakı olduğunu aktararak, "Olay günü oradan kızımla geçiyorduk. Kur'an çarpsın ki şehit evi olduğunu bilmiyordum. Asker çocukları var falan sandım. Çocuğum bayrağı görünce huysuzlandı. Binadakilere, 'Bayrağı kaldırın çocuk huysuzlanıyor, beni dövüyor.' dedim. Çocuk 150 kilogram zapt edemiyorum, bayrağı almak istedi. Çevredekiler bana hakaret edince ben de onlara ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Şikayetçi Hüseyin Akgül, kamera görüntülerinde sanığın bayrağa kasten saldırdığının ispatlı olduğunu, savunmasına itibar edilemeyeceğini belirtti.

Bayrağa engelli kızın değil sanığın kendisinin saldırdığını dile getiren Akgül, "Sultangazi'de herkes benim evimin şehit evi olduğunu bilir. Benim kızım Boğaz Köprüsü'nden bayrakla atlamış, Türkiye'nin en iyi bomba imha uzmanıdır. Olaydan 5 ay kadar önce şehit düşmüştü. Kızımın cenazesini parça parça aldım. Ben de olay günü hastanedeydim, evde olsaydım durum farklı olurdu. Ayrıca bu eylemi sanığın kızı yapsaydı 'Zihinsel engellidir, bilemez tamam' derdim. Ama aksine eylemi sanık gerçekleştirmiştir. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun uzlaştırmaya tabi olması ihtimali nedeniyle dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Kesinlikle uzlaşmayacağım"

Baba Hüseyin Akgül, duruşma sonrası adliye önünde, avukatı ve Terörle Mücadele Gazileri Derneği temsilcileriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Akgül, bu olayın alenen yapıldığını veya yaptırıldığını dile getirerek, "Sanık çocuğunun arkasına sığınıyor ama çocuğun ilgisi yok. Şehitlere ve kızıma hakaretler ediyor. Duruşma ertelendi. Kesinlikle uzlaşmayacağım. Şehitlere küfür eden bir insanı, kızıma hakaret eden bir insanı... O şehitler hesap soracak bana." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Gazileri Derneği Genel Başkanı Ender Deniz ise son günlerde şehitlere ve gazilere karşı birtakım saldırılar yapıldığını söyledi.

Bu saldırıların karşısında durduklarını ve durmaya devam edeceklerini kaydeden Deniz, "Herkes şunu bilsin ki, şehidimize, gazilerimize her kim dil uzatırsa el kaldırırsa yargı önünde hesabını sordurmaya devam edeceğiz. Kanun gereği dosya uzlaşmaya gitti. Umarız uzlaşma olmadıktan sonra da şahıs cezalandırılacaktır." dedi.

Avukat Ece Tokat Onursal ise "Maalesef sanık duruşmada yaptığı şeyi savundu. Hiçbir şekilde pişmanlık göstermedi, olayı bilmediğini söylüyor, en azından öğrendikten sonra özür dilemesini beklerdik. Açıklamalarımızı yaptık, beyanları tutarsız ve gerçeğe aykırıdır. Bayrağı kinle söküyor, etraftaki insanların tepki göstermesi üzerine bu insanlara ve şehitlerimize ağır hakaretler etmiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

İddianameden

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Hüseyin Akgül'ün, kızının şehit olması nedeniyle jandarma görevlileri tarafından evine Türk Bayrağı asıldığı, sanık Gülten Topuz'un 21 Ekim 2020'de evin önünden geçerken küfür ve hakaret ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Topuz'un" kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "kişinin hatırasına hakaret suçlarından 1 yıl 5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık Topuz'un Türk Bayrağı'nı yerinden sökerek yere atmasına ilişkin açılan dava ise Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.